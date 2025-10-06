Получил ножом в шею: мужчину зарезали в драке у МЦД Волоколамская

Мужчину зарезали в ходе конфликта у МЦД Волоколамская в Москве

Во второй половине дня 6 октября у МЦД Волоколамская в Москве обнаружили тело молодого мужчины, который получил смертельное ножевое ранение. По факту случившегося возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Предварительно известно, что погибший родился в 1993 году. Прокуратура показала кадр с камер видеонаблюдения, на котором видно, что перед гибелью у потерпевшего был конфликт с другим мужчиной, который и нанес ему смертельное ранение в область шеи.

«Тушинская межрайонная прокуратура координирует работу правоохранительных органов, а также контролирует установление личности фигуранта, причинившего телесные повреждения, и его привлечение к уголовной ответственности», — сообщили в ведомстве.

Как рассказали в столичном СК, следователи и криминалисты работают на месте преступления, злоумышленника, убившего мужчину, уже ищут.

По данным Telegram-канала «МК: срочные новости», погибший является ранее судимым по делу о наркотиках.

