Стало известно, кто погиб на Замоскворецкой линии в метро Москвы

Инвалид погиб, упав на рельсы в московском метро

На Замоскворецкой линии московского метро инвалид упал на рельсы и погиб, сообщает Telegram-канал «Новости Москвы» .

Несчастный случай случился на участке между «Речным вокзалом» и «Белорусской», что привело к экстренной остановке движения.

Несмотря на оперативные действия служб, спасти человека не удалось.

Дептранс Москвы подтвердил инцидент и сообщил о временных задержках: поезда в одном направлении встали, а в обратном — пошли с увеличенными интервалами. К вечеру движение постепенно восстановили.