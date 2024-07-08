Стало известно, какими ракетами поразили цели в Киеве

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«Военная хроника»: Киев атаковали не менее трех гиперзвуковых «Кинжалов»

Киев атаковали минимум тремя российскими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Одна из ракет попала в цель на юго-западе украинской столицы, где располагается аэродром Жуляны, сообщает Газета.ru со ссылкой на Telegram-канал «Военная хроника».

Между тем в украинских интернет-пабликах начали публиковать фотографии столбов дыба над Киевом. Утверждалось, что перед появлением дыма в городе прогремела серия взрывов.

В понедельник, 8 июля, Киевская областная военная администрация (ОВА) заявляла об отражении воздушной атаки средствами ПВО.

Прочей информации издание не приводит.

Также Минобороны России доложило об отражении атаки на Белгородскую область — в небе над регионом уничтожили два украинских беспилотника.