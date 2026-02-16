Стало известно, каким бизнесом владели погибшие в Новой Москве супруги

Днем 16 февраля рядом с ЖК «Саларьево парк» в Новой Москве были найдены тела мужчины и женщины, которые были женаты. Оказалось, что у погибшей семейной пары были магазины одежды и нижнего белья, сообщает «МК: срочные новости» .

Предварительно известно, что муж и жена начинали развивать бизнес в Ханты-Мансийском автономном округе, но затем переехали в Москву. На новом месте они успели открыть магазин. Территориально торговый объект находился в Коммунарке.

Что стало причиной двойного самоубийства, пока неизвестно. У пары остались трое детей, одному из которых пять лет. С ребенком работают психологи, он был дома, когда мать и отец решили свести счеты с жизнями.

В настоящее время все обстоятельства случившегося устанавливаются, на месте работают оперативные службы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.