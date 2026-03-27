Стало известно, какие травмы получил стрелок из арбалета в челябинской школе

Стрелок из арбалета в челябинской школе попал в больницу с переломом таза и ноги

26 марта в Челябинске в одной из школ 15-летний подросток выстрелил из арбалета в одноклассницу, затем выпал из окна и угодил на больничную койку. У юноши диагностировали в том числе перелом позвоночника, сообщает Ural Mash .

Предварительно известно, что у выпавшего из окна школьника диагностировали тяжелые травмы: переломы позвоночника, таза и ног. 26 марта юноше сделали операцию, в настоящее время он находится в больнице, медики оказывают всю необходимую помощь.

По словам источника, когда младшая сестра стрелка узнала о случившемся, ей потребовалась психологическая помощь.

Пострадавшая от рук стрелка девочка также находится в больнице. Она чудом не лишилась глаза. Стрела пролетела в нескольких сантиметрах. Родные пострадавшей говорят, что она не может понять, почему именно она стала жертвой нападения. Мать девочки сейчас беременна.

