Стало известно, как трое арестантов сбежали из ИК-12 в Нижнем Тагиле

В понедельник, 23 декабря, в Свердловской области сбежали трое осужденных из исправительного центра ИК-12, расположенного в Нижнем Тагиле. Беглецы нашли способ выбраться, выломав решетки на окнах. Пропажу заключенных заметили около 22 часов вчера и с тех пор началась активная операция по их поиску как в самом Нижнем Тагиле, так и его окрестностях, сообщает «Вечерняя Москва».

Родственников и знакомых осужденных проверяют полицейские, работающие совместно с представителями ГУ ФСИН. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, в розыск ориентированы все местные подразделения.

По предварительным данным, все трое осужденных отбывали наказание за преступления небольшой и средней тяжести. Они были приговорены к исправительным работам, что подразумевало возможность покидать территорию исправительного центра для выполнения трудовых обязанностей на городских предприятиях, а также для встреч с близкими.

Некоторые специалисты считают, что арестанты фактически не сбежали, а просто не вернулись по окончании разрешенного времени на выход.

Это подтверждает тот факт, что один из беглецов активно делился в социальных сетях фотографиями с семьей и друзьями. По словам адвоката, за это деяние осужденные могут понести более серьезное наказание, в том числе по статье 313 УК РФ, что добавляет к их первоначальному сроку лишения свободы. Ранее в этом исправительном учреждении уже фиксировались случаи побегов, что подчеркивает возникшую проблему управления безопасностью заключенных.

Современная практика показывает, что большинство сбежавших в конечном итоге возвращаются в колонии, но бывают и исключения. Например, известный киллер 90-х Александр Солоник сумел полностью избежать наказания.