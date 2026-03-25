Стало известно, как часто велосипедисты в Перми попадают в ДТП

С начала 2026 года в Перми зарегистрировано 9 аварий с велосипедистами

В Перми в 2025 году зафиксировали 83 ДТП с участием велосипедов, травмы получили 50 человек. С начала 2026 года произошло еще девять аварий, сообщает properm.ru со ссылкой на ГИБДД.

За период с 1 января по 23 марта 2026 года зафиксировано 9 дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой травмы у троих граждан.

Важно отметить, что отдельный учет аварий с электровелосипедами не ведется, поскольку в Правилах дорожного движения не выделяется такая категория транспорта, и они приравниваются к обычным велосипедам, а не к средствам индивидуальной мобильности.

Кроме того, статистические данные по дорожным происшествиям, связанным с курьерами, осуществляющими доставку еды, в ведомстве также не собираются отдельно.

