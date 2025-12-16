Стало известно, чем был вооружен напавший на подмосковную школу подросток

Mash: напавший на школу в Одинцове подросток бы вооружен ножами, перцовкой и СВУ

Напавший на общеобразовательную школу в подмосковном Одинцове девятиклассник был вооружен двумя ножами, перцовым баллончиком, спичками и предметом, который похож на самодельное взрывное устройство (СВУ). В настоящее время подозрительный предмет, который подросток пронес в школу, осматривают взрывотехники, сообщает Mash .

По словам сотрудников Успенской школы, рамка металлодетектора на входе работала, но из-за большого потока детей охрана не обращала на нее внимание.

Подросток пришел в школу к началу занятий, переоделся в туалете и ожидал 29-летнюю учительницу математики Марию К., на которую и готовил нападение.

Утром во вторник школьник ворвался в образовательное учреждение в балаклаве. Охранник пытался его задержать, но был ранен ножом. Также ранены три человека. Один ребенок погиб. Спецназовцы взяли штурмом кабинет, где напавший заперся с одним из учеников. Юношу задержали.

По факту нападения на учеников в одной из школ Одинцовского округа возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (подготовка к убийству). Дело могут переквалифицировать по ходу следствия.

