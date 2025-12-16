Стало известно, чем был вооружен напавший на подмосковную школу подросток
Фото - © Telegram-канал SHOT
Напавший на общеобразовательную школу в подмосковном Одинцове девятиклассник был вооружен двумя ножами, перцовым баллончиком, спичками и предметом, который похож на самодельное взрывное устройство (СВУ). В настоящее время подозрительный предмет, который подросток пронес в школу, осматривают взрывотехники, сообщает Mash.
По словам сотрудников Успенской школы, рамка металлодетектора на входе работала, но из-за большого потока детей охрана не обращала на нее внимание.
Подросток пришел в школу к началу занятий, переоделся в туалете и ожидал 29-летнюю учительницу математики Марию К., на которую и готовил нападение.
Утром во вторник школьник ворвался в образовательное учреждение в балаклаве. Охранник пытался его задержать, но был ранен ножом. Также ранены три человека. Один ребенок погиб. Спецназовцы взяли штурмом кабинет, где напавший заперся с одним из учеников. Юношу задержали.
По факту нападения на учеников в одной из школ Одинцовского округа возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (подготовка к убийству). Дело могут переквалифицировать по ходу следствия.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.