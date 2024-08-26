Стали известны подробности российского ракетного удара по гостинице с наемниками в Краматорске. Кроме «солдат удачи», которых отправили для поддержки украинского гарнизона в Часовом Яру, из-под завалов также извлекли тело Райана Эдвардса, «эксперта по безопасности» агентства Reuters. Он был приписан к группе иностранных журналистов, но, как выяснилось, работал на другое секретное учреждение — британскую разведку MI-6, сообщает «Аргументы и Факты» .

Российский удар был предельно точным – наемники «Иностранного легиона» едва успели заселиться в номера, и сразу же прилетела ракета. Помимо наемников, в эту же гостиницу заехал британский гражданин Райан Эдвардс.

Согласно официальным источникам, он отвечал за безопасность группы журналистов агентства Reuters. Однако, как выяснилось, «специалист по безопасности» на самом деле оказался действующим агентом британской военной разведки MI-6. До 2022 года Эдвардс служил в армии Великобритании и несколько раз работал в секторе Газа, а затем попал на Украину. Именно здесь завершилась его карьера в разведке в результате атаки российской ракеты.

Краматорск превращается для натовских офицеров в некое знаковое место, где уже погибали высокопоставленные военные. Ракетная атака на штаб 56-й бригады ВСУ в одночасье унесла жизни двух генералов, свыше 50 офицеров и приблизительно 20 советников НАТО.