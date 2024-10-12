Стали известны имена 4 погибших при взрыве на АЗС в Грозном

сегодня в 17:55

Baza: опубликованы имена погибших при взрыве на АЗС в Грозном

Стали известны имена четырех погибших при взрыве на автозаправочной станции в столице Чечни, Грозном. Трое из них умерли из-за откинутой взрывной волной цистерны, сообщает Baza .

Во время инцидента погибли 25-летняя Банати Б. и 35-летний Илья Б. Также умерли двое маленьких детей.

Алету И. было шесть лет. Умалату И. — четыре года. Судя по фамилии, они члены одной семьи.

Умалат, Алет и Банати погибли из-за цистерны, которая катилась по направлению к домам. Взрыв, предположительно, случился, когда из КамАЗа перекачивали газ в цистерны. Могла быть нарушена техника безопасности.

Ранее стало известно, что взорвавшаяся в Грозном АЗС могла принадлежать 48-летнему бизнесмену Салману М. Он владеет несколькими бизнесами.