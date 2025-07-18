Германия может первой в Европе получить американские ракеты Typhon

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Берлин ведёт переговоры о приобретении у США новейших ракетных комплексов Typhon, способных запускать крылатые ракеты Tomahawk с дальностью поражения до 1800 километров, сообщает «КоммерсантЪ» .

Этот шаг сделает Германию первым европейским оператором систем, которые ещё пять лет назад были запрещены международными соглашениями.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус во время визита в Вашингтон заявил, что такие комплексы «существенно усилят оборонительный потенциал» страны. Однако эксперты отмечают, что реальная дальность Tomahawk позволяет поражать цели далеко за пределами украинского фронта — в глубине российской территории.

Ситуация осложняется планами НАТО развернуть с 2026 года в Германии целый арсенал ударных систем-ка гиперзвуковые ракеты Dark Eagle (2775 км), модернизированные HIMARS с ракетами PrSM (500+ км).

Москва уже назвала эти планы «красной линией», напомнив, что подобные системы подпадали под запрет Договора о РСМД, который США в одностороннем порядке разорвали в 2019 году.

Параллельно Вашингтон тестирует аналогичное развёртывание в Азиатско-Тихоокеанском регионе — комплексы уже появились на Филиппинах и в Австралии, вызвав резкий протест Китая.

Военные аналитики предупреждают: если сделка состоится, это может спровоцировать новую гонку вооружений с непредсказуемыми последствиями.

Россия уже заявила о готовности «асимметричного ответа», детали которого пока не раскрываются.