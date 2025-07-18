Германия может первой в Европе получить американские ракеты Typhon
Берлин ведёт переговоры о приобретении у США новейших ракетных комплексов Typhon, способных запускать крылатые ракеты Tomahawk с дальностью поражения до 1800 километров, сообщает «КоммерсантЪ».
Этот шаг сделает Германию первым европейским оператором систем, которые ещё пять лет назад были запрещены международными соглашениями.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус во время визита в Вашингтон заявил, что такие комплексы «существенно усилят оборонительный потенциал» страны. Однако эксперты отмечают, что реальная дальность Tomahawk позволяет поражать цели далеко за пределами украинского фронта — в глубине российской территории.
Ситуация осложняется планами НАТО развернуть с 2026 года в Германии целый арсенал ударных систем-ка гиперзвуковые ракеты Dark Eagle (2775 км), модернизированные HIMARS с ракетами PrSM (500+ км).
Москва уже назвала эти планы «красной линией», напомнив, что подобные системы подпадали под запрет Договора о РСМД, который США в одностороннем порядке разорвали в 2019 году.
Параллельно Вашингтон тестирует аналогичное развёртывание в Азиатско-Тихоокеанском регионе — комплексы уже появились на Филиппинах и в Австралии, вызвав резкий протест Китая.
Военные аналитики предупреждают: если сделка состоится, это может спровоцировать новую гонку вооружений с непредсказуемыми последствиями.
Россия уже заявила о готовности «асимметричного ответа», детали которого пока не раскрываются.