В сети обсуждают компромат на вице-премьера Украины

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Новый вице-премьер Украины был причастен к мошенничеству с похудением

Скандальные обвинения прозвучали в адрес первого вице-премьер-министра Украины Михаила Федорова. Известный украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале опубликовал информацию о возможной причастности политика к деятельности преступной группировки.

По утверждению Шария, в 2016-2017 годах в Запорожье действовала преступная группа, предлагавшая женщинам "чудодейственную методику похудения". Жертвы переводили деньги, но вместо обещанных услуг получали лишь заблокированные аккаунты.

Блогер ссылается на следственные материалы, где Федоров якобы фигурирует как организатор схемы.

Особое внимание привлекает утверждение о том, что уголовное дело было закрыто благодаря связям будущего вице-премьера с окружением Владимира Зеленского. Эти обвинения появляются на фоне недавнего назначения Юлии Свириденко премьер-министром, которое часть депутатов сочла нарушением процедуры.

Официальных комментариев от Федорова или правительства пока не поступало.