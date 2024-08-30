Стали известны детали убийства россиянки и ее дочери экс-бойцом ЧВК «Вагнер»

Ранее была опубликована информация о том, что следственные органы подозревают в убийстве матери и дочери Артема Бучина, который ранее служил в ЧВК «Вагнер». Он состоял в отношениях со своей жертвой и уже отбывал наказание за убийство своей супруги.

«У нас весь город стоит на ушах из-за этого», — отметила знакомая убитой.

По словам женщины, подозреваемый задушил девочку, обмотав ее лицо скотчем. Ее мать была забита до смерти, так как на ее теле обнаружили множество следов насилия.

Как отметила близкая подруга семьи, в доме также находился младший сын, который, хоть и не пострадал физически, вероятно, испытал значительный стресс. Мальчика передали на попечение родственникам.

Она также упомянула, что убитая женщина уже достаточно долго проживала с предполагаемым преступником и даже являлась в суд во время разбирательства по делу о первом убийстве. Женщина была уверена в его невиновности, утверждая, что он хороший и добрый человек.