Стали известны детали пожара, вспыхнувшего в автобусе в Мысках

Во вторник пользователи соцсетей забили тревогу: в городе Мыски примерно в 7:50, по сообщениям очевидцев, загорелся автобус. Сiбдепо стали известны подробности произошедшего.

Свидетели моментально опубликовали фотографии и детали пожара. На видео виден огромный огненный столб, поднимающийся в небо и сопровождаемый густым черным дымом. На кадрах возле автобуса видны школьники с рюкзаками, а мимо проезжают автомобили, движение транспорта было временно затруднено.

Информацию оперативно подтвердили в пресс-службе МЧС. Согласно их данным, в Междуреченском городском округе на остановке «Тетенза» произошло возгорание заднего колеса автобуса и прилегающей части кузова. К моменту прибытия первых пожарных подразделений огонь, усиленный горящим колесом, нанес повреждения лакокрасочному покрытию, частично уничтожил внутреннюю обшивку салона и повредил три пассажирских сиденья.

К счастью, обошлось без пострадавших. По предварительной информации, причиной возгорания послужило несоблюдение правил эксплуатации транспорта.

