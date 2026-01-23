Стала известна цена на пронос «запрета» в российскую колонию

В нижегородской колонии брали по 200 тыс руб за пронос мобильников и деликатесов

Следственный комитет по Нижегородской области возбудил уголовное дело в отношении сотрудника региональной исправительной колонии. Служащий подозревается в получении крупной взятки за оказание незаконных услуг осужденным — пронос гаджетов и запрещенной еды, сообщает ИА «Время Н» .

Коррупционная деятельность велась фигурантом в течение 2025 года, полагает следствие. Установлено, что сотрудник ИК получил от одного из заключенных денежное вознаграждение на сумму не менее 200 тысяч рублей. За эти деньги фигурант обеспечивал беспрепятственный пронос на режимную территорию запрещенных предметов и товаров, в том числе мобильных телефонов, сим-карт и продуктов питания, не предусмотренных внутренним распорядком.

Операция по изобличению предполагаемого взяточника проводилась силами областных ФСБ и собственной безопасности ГУФСИН. На текущий момент подозреваемый задержан и по решению суда заключен под стражу.

Следователи продолжают работу по установлению всех эпизодов преступной деятельности.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.