Стала известна причина возгорания в поезде на Ярославском вокзале в Москве
Задымление в вагоне поезда на Ярославском вокзале в столице произошло из-за хулиганских действий пассажира, сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).
В воскресенье около 06:15 в вагоне поезда Череповец — Москва на шестом пути Ярославского вокзала произошел пожар.
«Задымление ликвидировано силами поездной бригады с применением первичных средств пожаротушения», — говорится в сообщении.
В результате происшествия пострадавших нет. На железнодорожное движение инцидент не повлиял.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.