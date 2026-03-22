3 человека пострадали при пожаре в поезде на Ярославском вокзале Москвы

В поезде дальнего следования на шестом пути Ярославского вокзала в столице произошел пожар, пострадали три человека, сообщает «112» .

33-летний проводник в результате ЧП надышался дымом, когда помогал эвакуировать пассажиров. Также 52-летняя женщина получила поверхностные ожоги лица и шеи. У мужчины из соседнего вагона поднялось давление из-за стресса. Его осмотрели медики

Госпитализация пострадавшим не потребовалась.

На видео с места ЧП показано, что в вагоне, где случилось возгорание, выбиты стекла, он в копоти. На месте работают пожарные.

