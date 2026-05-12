Стала известна причина стрельбы в школе на Кубани

сегодня в 14:02

Kub Mash: девятиклассник напал на школу на Кубани из-за заваленного экзамена

Заваленный пробный экзамен мог стать причиной нападения девятиклассника на школу в Гулькевичском районе Краснодарского края, сообщает Kub Mash .

По словам сверстников, парень не сдал устное собеседование по русскому языку. Из-за этого он мог разозлиться и устроить в школе стрельбу.

Нападение произошло утром 12 мая. Девятиклассник выстрелил из пневматики в других детей.

Предварительно, пострадали двое. Нападавший задержан.

