Стала известна предварительная причина смерти комментатора Гришина

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Прокуратура начала проверку после гибели комментатора Гришина на станции Битца

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку по факту смертельного травмирования спортивного комментатора Александра Гришина на железной дороге в Подмосковье, сообщает пресс-служба ведомства.

47-летний российский спортивный комментатор скончался в результате несчастного случая на железной дороге.

Предварительно, ночью 5 августа на 26 км ж/д пути у станции Битца он попал под колеса электропоезда № 6435 Волоколамск — Серпухов, когда переходил железную дорогу в неположенном месте. Пострадавший скончался.

Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются. По результатам начатой проверки и при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.