Стала известна предварительная причина смерти комментатора Гришина
Прокуратура начала проверку после гибели комментатора Гришина на станции Битца
Фото - © Соцсети Александра Гришина
Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку по факту смертельного травмирования спортивного комментатора Александра Гришина на железной дороге в Подмосковье, сообщает пресс-служба ведомства.
47-летний российский спортивный комментатор скончался в результате несчастного случая на железной дороге.
Предварительно, ночью 5 августа на 26 км ж/д пути у станции Битца он попал под колеса электропоезда № 6435 Волоколамск — Серпухов, когда переходил железную дорогу в неположенном месте. Пострадавший скончался.
Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются. По результатам начатой проверки и при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.