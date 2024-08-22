Стала известна личность мужчины, прыгнувшего с терминала в аэропорту Шереметьево

21 августа мужчина прыгнул с третьего на первый этаж терминала в аэропорту Шереметьево. Им оказался 38-летний уроженец Тулы Вадим, который в последнее время жил в Таиланде, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

Вадим программист, год назад он переехал из Тулы. Мужчина мечтал о престижной работе за границей. Он искал работу-мечты, но параллельно продолжал зарабатывать в российской IT-компании.

Однажды он позвонил родственникам и заявил, что в скором времени приедет домой. После прибытия в Москву Вадим позвонил пожилой матери. Программист сообщил, что не успевает на электричку до Тулы, поэтому останется ночевать в Московской области.

Буквально через час произошла трагедия — он нанес себе увечья и упал с третьего этажа терминала в аэропорту. Мать считает, что всему виной психическая нестабильность сына. Вадим страдал бессонницей, мучался от панических атак, стоял на учете у психиатра, но никогда не говорил о суициде. Сейчас мужчина в реанимации, его состояние оценивают как критическое.