Стаю щенят завернули в пакет и бросили на мусорку в Волгограде

Сотрудники регоператора «ЭкоЦентр» нашли в одном из мусорных баков в Советском районе Волгограда стаю из пяти новорожденных щенят, которую неизвестные завернули в пакет и живьем забросили в контейнер, сообщает V1.ru .

Как отметила сотрудник пресс-службы регоператора, который взял щенков на передержку, малышей нашли уже замерзшими и обессиленными. Она попросила неравнодушных жителей выходить их и позаботиться о животных.

«Их услышали по писку из мусорного пакета. Отложили этих щенят рядом с контейнерной площадкой, разместили объявление в чате дворовом. Никто не откликнулся, поэтому пришлось забрать их домой», — сказала работница «ЭкоЦентра».

Она подчеркнула, что не знает, что делать с такими маленькими, их надо устроить в приют, чтобы выходить».

Глава приюта «ДогШанс» Людмила Чурюмова рекомендовала найти волонтеров или устроить щенков в спецубежище, так как в условиях обычного приюта для собак они долго не протянут.

«Если они новорожденные, с ними нужно сидеть, кормить каждые два часа козьим молоком или найти собаку для кормления», — объяснила Чурюмова.

