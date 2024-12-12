Стая бродячих собак терроризирует жителей деревни в Одинцовском округе

Стая бродячих собак на протяжении месяца терроризирует жителей деревни Чупряково в Одинцовском городском округе. По их словам, граждане неоднократно обращались за помощью к местным властям, но получали лишь отписки, сообщает Telegram-канал «ОИНФО: Одинцово, Звенигород, Голицыно, Кубинка».

С ноября родители и администрация Асаковской школы выражают беспокойство по поводу агрессивных собак. Они просят принять меры, но получают лишь формальные ответы: «Выезжали, не обнаружили, предоставьте доказательства агрессивности». Накануне одна из бездомных собак покусала ребенка. У пострадавшего глубокая рана на правой голени.

«11 декабря одна из собак покусала ребенка — глубокая рваная рана! Дождались. <…>Теперь достаточно агрессивная для отлова? Почему, когда родители бьют тревогу и сообщают о случаях агрессии без покусов, вы не реагируете? Почему обязательно нужно дождаться травмы?», — обратился один из жителей на горячую линию главы городского округа.

Как отметили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и природопользования Московской области, в настоящее время контакт с заявителем установлен. Также ведомство получило фото собаки, которая оказалась с биркой. Служба отлова выехала по указанному адресу. Собака будет помещена в приют для пожизненного содержания.