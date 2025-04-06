Стая агрессивных бездомных собак напала на двух школьниц под Пермью

В деревне Лужково Пермского края две школьницы оказались окружены стаей агрессивных бездомных собак. Девочкам удалось спастись от нападения животных только благодаря местному водоему — они забежали в воду, сообщает Baza .

Школьницы, находясь уже в воде, сняли видео, как стая собак бежит по краю берега и лает на них. Некоторые особи пытались прорваться в воду. В этот момент девочки громко кричали и звали на помощь.

Инцидент произошел вечером 5 апреля. Девочкам пришлось некоторое время простоять в воде, пока собаки не потеряли к ним интерес и не ушли.

Осведомленные источники отмечают, что незадолго до того, как стая напала на детей, одна из местных жительниц сообщала в оперативные органы, что в населенном пункте активизировались агрессивные собаки.