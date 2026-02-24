Ссора из-за женщины: резня произошла на поминках в Екатеринбурге

Трагедия произошла во время поминок в Екатеринбурге. Пьяный мужчина во время ссоры зарезал оппонента. Вскоре убийцу задержали, сообщает E1.RU .

Подробностями поделился житель дома на улице Бахчиванджи, где произошло убийство. Он подчеркнул, что конфликт начался из-за женщины. Один из мужчин негативно высказался в ее сторону. Тогда родственник взял нож и пырнул его.

«Разнять не успели, все произошло быстро. И нападавший и его жертва — местные, русские. Сразу вызвали полицию и скорую, но уже не спасти было», — рассказал очевидец.

Следователи не стали давать официальных комментариев. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. В ближайшее время обвиняемому, который во всем сознался, изберут меру пресечения.

Ранее в Выборге возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который нанес смертельный удар катаной приятелю во время застолья. Оружие «самурая» изъяли.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.