США готовятся помочь Израилю отразить атаку Ирана

сегодня в 04:38

Пентагон отправил на помощь Израилю флот и истребители

Пентагон отправил на помощь Израилю флот, истребители и морских пехотинцев для отражения возможной атаки Ирана, пишет РБК .

«Министерство обороны США продолжает предпринимать шаги для снижения вероятности эскалации в регионе со стороны Ирана», — сказано в сообщении со ссылкой на заявление пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх.

Пентагон направил в зону возможной эскалации дополнительные военные корабли и боевые самолеты.

Также предусмотрена возможность установки дополнительной наземной противоракетной обороны, указано в публикации.

В Средиземном море уже развернуто экспедиционное подразделение морской пехоты, уточнила официальный представитель Минобороны США.

Ранее иранское телевидение пообещало всему миру «интересные сцены» в ближайшее время.