Срочный вызов: рыжего кота вытащили из-под капота машины в Новокузнецке

В Новокузнецке спасатели прибыли на необычный вызов: владелец автомобиля обнаружил под капотом машины рыжего котика, не смог самостоятельно его оттуда достать и попросил о помощи, сообщает Сiбдепо .

«Мужчина обратился в ЕДДС с сообщением о коте, который забрался в моторный отсек его автомобиля. Спасатели оперативно прибыли на место, освободили из „автоплена“ кота и выпустили на волю», — заявили в пресс-службе городской «Защиты населения и территории».

Водителям, оказавшимся в подобной ситуации, специалисты посоветовали сначала постучать по капоту машины и несколько минут подождать: животное может выбраться самостоятельно. Если это не помогло, можно взять фонарик и оценить ситуацию: насколько сильно кошка застряла и как ее вытаскивать.

Котенка стоит попробовать выманить на запах корма. Доставать кошку следует в варежках или толстых перчатках.