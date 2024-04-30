Средства ПВО РФ уничтожили украинский БПЛА в Белгородской области

сегодня в 15:22

Как стал известно, попытка украинского режима совершить атаку была пресечена в 14:00.

Украинские военные использовали беспилотник самолетного типа для атаки на Белгородскую область.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на территории Белгорода и Белгородской области сработала сирена ракетной опасности. Но вскоре она была отменена.