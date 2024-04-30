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Средства ПВО РФ уничтожили украинский БПЛА в Белгородской области

Происшествия

Средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник в Белгородской области, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Как стал известно, попытка украинского режима совершить атаку была пресечена в 14:00.

Украинские военные использовали беспилотник самолетного типа для атаки на Белгородскую область.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на территории Белгорода и Белгородской области сработала сирена ракетной опасности. Но вскоре она была отменена.