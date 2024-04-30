Средства ПВО РФ уничтожили украинский БПЛА в Белгородской области
Средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник в Белгородской области, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Как стал известно, попытка украинского режима совершить атаку была пресечена в 14:00.
Украинские военные использовали беспилотник самолетного типа для атаки на Белгородскую область.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на территории Белгорода и Белгородской области сработала сирена ракетной опасности. Но вскоре она была отменена.