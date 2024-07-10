Средства ПВО сбили украинский истребитель Миг-29 в зоне СВО

сегодня в 14:17

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) обнаружила и ликвидировала истребитель Миг-29 Воздушных сил Украины в зоне проведения специальной военной операции, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Также бойцы ВС РФ за прошедшие сутки уничтожили 55 беспилотников, 4 американские оперативно-тактические ракеты ATACMS, 3 американских реактивных снаряда РСЗО HIMARS и 4 французские управляемые авиабомбы Hammer противника.

Всего с начала СВО российские военнослужащие ликвидировали 627 самолетов, 277 вертолетов, 16 539 танков и других боевых бронемашин, 1373 боевые машины РСЗО, 11 685 орудий полевой артиллерии и минометов, 23 515 единиц военной автомобильной техники и 27 496 беспилотников ВСУ.

Вооруженные силы РФ продолжают проведение специальной военной операции, которая началась 24 февраля 2022 года.