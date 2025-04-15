Сразу 5 автомобилей столкнулись в Богородском городском округе

Массовое ДТП произошло у деревни Колонтаево. Сразу пять транспортных средств столкнулись на автомобильной дороге. Из-за этого полностью перекрыт проезд по двум полосам, сообщает пресс-служба администрации Богородского городского округа во «ВКонтакте».

По предварительным данным, пострадали два человека, в том числе ребенок. Сейчас их жизням ничего не угрожает. На месте происшествия работает ГИБДД.

Пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области предупредила об ограничении движения. Водителей призвали выбирать пути объезда.

Проехать можно через Носовихинское и Горьковское шоссе, через город Старая Купавна. Автобусы №28, 29 и 31 снова будут выполнять маршруты, как только восстановится движение.