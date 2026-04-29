сегодня в 13:50

В Нижнем Новгороде сотрудники МЧС ликвидировали возгорание в надворной постройке на улице Ворониха, приведшее к массовой гибели животных. По предварительным данным, в огне погибли 200 собак, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу главка МЧС России по Нижегородской области.

Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного в дневное время. К моменту прибытия первых пожарных расчетов наблюдалось открытое горение постройки на площади 50 кв. м.

В тушении были задействованы 30 человек личного состава и 6 единиц специальной техники. Дознаватели МЧС устанавливают очаг и причины возгорания. Среди основных версий рассматриваются неисправность электропроводки и неосторожное обращение с огнем.

Информацию о гибели 200 животных спасателям передала хозяйка строения. На данный момент специалисты ведомства проводят осмотр места происшествия для подтверждения точного числа погибших особей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.