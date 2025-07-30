«Это очень сильное землетрясение. Оно сравнимо по своей силе с землетрясением 2011 года в Японии, когда пострадала „Фукусима“. Вот то, что не было таких разрушений и пока нет сообщений о жертвах — это большая удача, которая в значительной степени обеспечена действиями властей по укреплению зданий и сооружений в Петропавловске и прилегающих районах», — сказал Шебалин.

Он отметил, что это успех российского сейсмостойкого строительства. В противном случае разрушения были бы масштабными.

«Точный прогноз землетрясений пока невозможен. Поэтому сказать, где ждать следующее сильное землетрясение вряд ли смогу. На Камчатке будут повторные толчки — это факт. Они уже происходят. Но пока самый сильный афтершок был примерно через полчаса после основного толчка, и его магнитуда была 6,9. После этого все повторные толчки были магнитудой меньше 6. Так что пока афтершоки не сильные», — рассказал специалист.

Подробности о сильнейшем землетрясении и цунами на Камчатке, а также о последствиях разгула стихии читайте в материале РИАМО.