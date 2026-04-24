Спугнула криком: в КНР неизвестный ночью проник в номер к россиянке, вскрыв дверь

В Шанхае неизвестный взломал кодовый замок и ночью ворвался в номер к россиянке

В Шанхае произошел инцидент с россиянкой: неизвестный мужчина среди ночи взломал кодовый замок на двери ее апартаментов и ворвался внутрь. Девушка находилась в номере одна и начала кричать. О случившемся она рассказала в соцсетях.

По словам пострадавшей, она долго не могла уснуть. В три часа ночи кто-то начал стучать в дверь, но она решила не реагировать. В какой-то момент незнакомец открыл дверь и зашел.

В это время россиянка лежала в кровати без нижнего белья и смотрела сериал. Увидев мужчину, она закричала по-русски. Злоумышленник испугался и быстро скрылся. Девушка также слышала, как хлопнула дверь где-то в соседнем номере.

После случившегося россиянка вышла в коридор и постучалась к русскоговорящему соседу, но он не открыл. Тогда она отправилась на ресепшен, чтобы сообщить о происшествии и потребовать объяснений.

Администратор отеля начала путаться в показаниях. Сначала она заявила, что сама заходила в номер, услышав крики. Затем изменила версию, объяснив свой визит сработавшей сигнализацией и неработающим компьютером, из-за чего она якобы не знала, что номер занят. Показать запись с камер наблюдения сотрудница отказалась.

Россиянка переживает, что ситуация может повториться. Она боится оставаться в номере и спать, так как больше не чувствует себя в безопасности.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.