Спросили за внешний вид: в Юрге мужчины надругались над подростком и пытали его

В Юрге начался суд по делу с ужасными подробностями. По информации Следственного комитета, двоим местным мужчинам (одному 27, другому 19 лет) предъявлены обвинения в серьезных преступлениях. В их списке похищение, истязание и сексуальное насилие над несовершеннолетним, сообщает Сiбдепо .

Следствие заявило, что в прошлом году весной мужчины проезжали на машине и заметили подростка. Они решили «проверить» его. Вышли из машины, схватили мальчика, бросили в багажник и отвезли на заброшенный участок в районе деревни Новоягодное. Там к ним присоединился третий участник.

Они начали жестокие пытки. Мальчика били, унижали, применяли электрошок и даже пытались утопить в ручье.

Помимо этого, один из фигурантов совершил в отношении мальчика насильственные действия сексуального характера. Затем они оставили подростка на месте происшествия и скрылись.

Суд идет только против двоих преступников. Третий участник пошел служить в армию и погиб. Все они решили «спросить за внешний вид» подростка-неформала.

Один из тех, кто устроил насилие, был заражен ВИЧ. Это делает дело еще более серьезным, но, к счастью, мальчик не заразился. Семья пострадавшего хочет добиться строгого наказания для преступников и компенсации за моральный ущерб на суде.