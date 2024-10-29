Спорный памятник Юрию Хою заподозрили в противоречии указу Путина

Активисты общества «‎Защита культурного наследия»‎ вновь осудили идею установить памятник фронтмену группы «Сектор Газа» Юрию Хою (настоящая фамилия — Клинских) в Воронеже. Они считают, что такой монумент не соответствует указу президента Владимира Путина о сохранении традиционных духовно-нравственных ценностей, сообщают «Вести» .

Свое мнение о памятнике общественники изложили в письме мэру Воронежа Сергею Петрину. Они указали, что Хой в своих песнях позитивно высказывался о наркоупотреблении, распитии спиртного, рассказывал про разврат, зоофилию, беспорядочный секс и другую «похабщину».

«Это повлияет на поведение детей, которые в общественном месте будут видеть памятник и просить родителей и учителей в школе ознакомиться с творчеством Хоя, будут копировать аморальный образ жизни, раз творчество одобряется властями», — считают активисты.

Вместо монумента лидера «Сектора Газа» общественники предложили возвести памятник основателю Воронежа воеводе Семену Сабурову. Либо, по мнению активистов, взамен этого можно организовать подсветку памятников на проспекте Революции и привести в порядок объекты культурного наследия Великой Отечественной войны.