сегодня в 16:10

Списанное медицинское оборудование загорелось в МОНИКИ в Москве

Пожар на территории Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М. Ф. Владимирского в центре Москвы произошел из-за возгорания списанного медицинского оборудования, сообщает РИА Новости .

Огонь возник в отдельно стоящем одноэтажном здании, где находится склад. Пожар распространился на площади 10 квадратных метров.

«По прибытии дежурных подразделений в одноэтажном складском здании происходило загорание списанного медицинского оборудования», — заявили в экстренных службах.

Пожар удалось оперативно потушить. Информации о наличии пострадавших на данный момент нет.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.