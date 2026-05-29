Списанное медицинское оборудование загорелось в МОНИКИ в Москве
Пожар на территории Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М. Ф. Владимирского в центре Москвы произошел из-за возгорания списанного медицинского оборудования, сообщает РИА Новости.
Огонь возник в отдельно стоящем одноэтажном здании, где находится склад. Пожар распространился на площади 10 квадратных метров.
«По прибытии дежурных подразделений в одноэтажном складском здании происходило загорание списанного медицинского оборудования», — заявили в экстренных службах.
Пожар удалось оперативно потушить. Информации о наличии пострадавших на данный момент нет.
