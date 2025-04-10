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Спецназовец подстрелил участника СВО из револьвера в петербургской больнице

В Александровской больнице Санкт-Петербурга спецназовец выстрелил из револьвера в участника СВО. Пострадавшего поместили в реанимацию с тяжелыми ранениями, утверждает «Фонтанка» .

Происшествие случилось прошедшей ночью. Ранения получил 34-летний армеец, которого перевели в больницу из Военно-медицинской академии. В мужчину стрелял 43-летний боец 22-й бригады спецназа, заявили журналисты.

Спецназовец выстрелил в другого военного из револьвера «Бульдог». Пострадавший получил ранения шеи, грудной клетки и плеча.

Стрелка доставили в полицейское отделение, где у него изъяли пусковое устройство и почти две сотни резиновых шариков и строительных патронов. Правоохранители проводят проверку.