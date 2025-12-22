Спецназ Росгвардии задержал торговцев немаркированными сигаретами в Подмосковье

Сотрудники ОМОН «Пересвет» Главного управления Росгвардии по Московской области совместно с коллегами из МВД и УФСБ России по Москве и Московской области задержали граждан одного из сопредельных государств. Задержанные подозреваются в незаконном хранении и продаже табачной продукции без обязательной маркировки.

Следствие установило, что сигареты различных марок поступали в Россию из-за рубежа под видом транзитного груза. Злоумышленники приобретали эти товары и нелегально реализовывали их в нескольких регионах страны.

В ходе обысков при поддержке спецназа Росгвардии изъяли более 1 млн пачек сигарет, а также печати, бланки и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

