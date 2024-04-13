Спецназ Ирана захватил израильский танкер в Ормузском проливе

Подразделение «Корпуса стражей исламской революции» захватило в Ормузском проливе судно MSC ARIES, связанное с израильским миллиардером, сообщает Baza .

Как уточняется, захваченное судно ходит под флагом Португалии, однако связано с компанией Zodiac Group, принадлежащей израильскому миллиардеру Эйелю Оферу.

Судя по видеозаписи, с вертолета Ми-17 спецназ десантировался беспарашютным способом на борт судна.

По данным издания Times of Israel, судно следовало из ОАЭ в Индию. Официальный Тегеран пока не комментировал произошедшее.