Спецназ Ирана захватил израильский танкер в Ормузском проливе
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Подразделение «Корпуса стражей исламской революции» захватило в Ормузском проливе судно MSC ARIES, связанное с израильским миллиардером, сообщает Baza.
Как уточняется, захваченное судно ходит под флагом Португалии, однако связано с компанией Zodiac Group, принадлежащей израильскому миллиардеру Эйелю Оферу.
Судя по видеозаписи, с вертолета Ми-17 спецназ десантировался беспарашютным способом на борт судна.
По данным издания Times of Israel, судно следовало из ОАЭ в Индию. Официальный Тегеран пока не комментировал произошедшее.