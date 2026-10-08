Специалисты ликвидируют тление на полигоне в Ленинске-Кузнецком
В Ленинске-Кузнецком специалисты потушили почти половину очагов тления на городском мусорном полигоне. На месте работают 10 единиц спецтехники, сообщает Сiбдепо.
Видео с места происшествия опубликовали в социальных сетях. На кадрах видно, что над кучами мусора продолжает подниматься дым.
Самосвалы подвозят и сгружают темный грунт на тлеющие участки, а бульдозеры его разравнивают. Рядом работают экскаваторы.
Свалка начала тлеть из-за сильного ветра. Специалисты продолжают ликвидировать очаги. Часть полигона дым уже не затягивает.
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