сегодня в 14:17

Специалисты ликвидируют тление на полигоне в Ленинске-Кузнецком

В Ленинске-Кузнецком специалисты потушили почти половину очагов тления на городском мусорном полигоне. На месте работают 10 единиц спецтехники, сообщает Сiбдепо .

Видео с места происшествия опубликовали в социальных сетях. На кадрах видно, что над кучами мусора продолжает подниматься дым.

Самосвалы подвозят и сгружают темный грунт на тлеющие участки, а бульдозеры его разравнивают. Рядом работают экскаваторы.

Свалка начала тлеть из-за сильного ветра. Специалисты продолжают ликвидировать очаги. Часть полигона дым уже не затягивает.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.