Спешившая петербурженка пыталась скрыться от полиции и получила сутки ареста

Согласно информации объединенной пресс-службы судов Северной столицы, пожилую даму заметили сотрудники правоохранительных органов, когда та переходила дорогу на красный свет. Патруль отреагировал на инцидент и остановил женщину для проверки документов.

Однако пенсионерка отказалась предоставлять удостоверение личности и попыталась скрыться. Сотрудники приняли решение доставить гражданку в отделение полиции, где позднее она призналась, что с собой не брала паспорт и очень спешила, чтобы забрать внука из детского сада.

В ходе судебного разбирательства были учтены все обстоятельства дела и гражданке был назначен арест сроком на один день. Известно, что пенсионерка уже отбыла наказание и была освобождена.