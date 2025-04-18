Спешившая петербурженка пыталась скрыться от полиции и получила сутки ареста
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В Санкт-Петербурге суд постановил арестовать пенсионерку за неповиновение сотрудникам полиции, сообщает «Бриф24».
Согласно информации объединенной пресс-службы судов Северной столицы, пожилую даму заметили сотрудники правоохранительных органов, когда та переходила дорогу на красный свет. Патруль отреагировал на инцидент и остановил женщину для проверки документов.
Однако пенсионерка отказалась предоставлять удостоверение личности и попыталась скрыться. Сотрудники приняли решение доставить гражданку в отделение полиции, где позднее она призналась, что с собой не брала паспорт и очень спешила, чтобы забрать внука из детского сада.
В ходе судебного разбирательства были учтены все обстоятельства дела и гражданке был назначен арест сроком на один день. Известно, что пенсионерка уже отбыла наказание и была освобождена.