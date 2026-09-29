Спелеолог объяснил, почему четверо туристов застряли в Красной пещере

Четверо туристов не смогли выйти из Красной пещеры в Крыму из-за подъема воды после сильных дождей, сообщает «Крым 24» .

Старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Геннадий Самохин объяснил, что выход из пещеры затруднили быстрое течение и множество каналов высотой до пяти-шести метров.

«Красная пещера относится к паводкоопасным объектам. Подобные ситуации возникают пять–десять раз в год, но их частота зависит от погодных условий сезона», — пояснил Самохин.

По словам спелеолога, пещера особенно опасна для неподготовленных людей. Для ее исследования нужны специальные навыки и оборудование, но даже они не позволяют полностью исключить риски.

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