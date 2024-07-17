Спасатели вывели из подмосковного леса 2 заблудившихся девушек

Работники пожарно-спасательной части (специальная) территориального управления № 4 ГКУ МО «Мособлпожспас» нашли двух девушек, которые заблудились в лесном массиве Сергиево-Посадского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

Начальник ПСЧ-233 Вячеслав Ефремов сообщил, что две 17-летние подружки приехали с родителями на отдых в деревню Алексеево. Девушки вдвоем отправились в лес за грибами и неожиданно сбились с пути. Осознав, что самостоятельно обратную дорогу не найти, они обратились за помощью в единую службу экстренных вызовов «Система-112».

«Добровольцы поискового отряда «ЛизаАлерт» определили координаты потеряшек и передали их работникам пожарно-спасательной части 233-й. Прибыв на место происшествия, спасатели по данным геолокации быстро нашли любительниц тихой охоты», — уточнил Вячеслав Ефремов.

Он добавил, что в медицинской помощи девушки не нуждались. На аварийно-спасательном автомобиле специалисты доставили подружек домой.

В Подмосковье работает Главное управление региональной безопасности, в чьи задачи входит взаимодействие с профильными ведомствами в рамках мероприятий по противопожарной безопасности. Лесные пожары — трагедия не только для флоры и фауны Подмосковья, они опасны и для человека, так как могут перейти на населенные пункты, причинить значительный ущерб домохозяйствам и даже привести к смертям. Поэтому в Московской области проводятся противопожарные мероприятия. Это патрулирование лесов, мест отдыха граждан и дач. Особое внимание уделяют фактам сжигания сухой травы и разведения костров в лесополосе. Мониторинг проводят также с помощью камер.