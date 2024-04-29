Спасатели в Туле сняли 16 человек с неисправных каруселей

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Сотрудники МЧС спасли 16 человек с поломавшегося аттракциона в Туле

Сотрудники МЧС спасли 16 человек с поломавшегося аттракциона в Центральном парке Тулы, сообщили в пресс-службе ведомства.