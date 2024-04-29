Спасатели в Туле сняли 16 человек с неисправных каруселей
Сотрудники МЧС спасли 16 человек с поломавшегося аттракциона в Туле
Сотрудники МЧС спасли 16 человек с поломавшегося аттракциона в Центральном парке Тулы, сообщили в пресс-службе ведомства.
В Центральном парке города из-за технической неисправности остановилась цепочная карусель. На высоте оказались заблокированы отдыхающие.
Прибывшие спасатели сняли с развлекательного аттракциона 16 человек.
Пострадавших нет.
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