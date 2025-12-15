Спасатели помогли пострадавшим в массовом ДТП на трассе М-11 в Клинском округе 13 декабря

Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» и МЧС ликвидировали последствия крупного ДТП с участием трех грузовиков на 79-м километре трассы М-11 «Нева» в Клинском городском округе 13 декабря, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

Днем 13 декабря на 79-м километре трассы М-11 «Нева» в Клинском округе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием трех грузовых автомобилей. Информация о ДТП поступила в службу экстренных вызовов «Система-112». Несмотря на неясность с точным местом аварии, дежурная смена спасателей выехала на место и установила, что происшествие произошло за пределами Солнечногорского округа.

По прибытии спасатели обнаружили, что движение по трассе полностью перекрыто. В кабине грузовика «Howo» оказался зажат водитель 59 лет — его нога была заблокирована конструкциями автомобиля. С помощью гидравлического инструмента спасатели освободили пострадавшего, провели иммобилизацию конечности и с помощью очевидцев аккуратно спустили мужчину на мобилизационном щите, после чего передали его бригаде скорой помощи.

По словам старшего смены Анатолия Орлянского, водитель грузовика «Howo» не заметил перекрытую полосу и столкнулся с манипулятором, выполнявшим дорожные работы. Водитель манипулятора не пострадал. В результате последующего столкновения грузовик «КамАЗ» развернуло поперек дороги, его водитель, 29 лет, был госпитализирован с подозрением на травму позвоночника.

Оперативные действия спасателей позволили своевременно оказать помощь пострадавшим и восстановить движение на трассе.

