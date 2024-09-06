Спасатели Подмосковья вывели из леса заблудившегося мужчину

В четверг, 5 сентября, работники поисково-спасательного поста 286-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» нашли и вывели из леса мужчину, заблудившегося в лесном массиве недалеко от 18 поселка г. о. Шатура, сообщает пресс-служба ведомства.

Старший смены Максим Горин рассказал, что в девятом часу вечера в единую диспетчерскую службу «Система-112» за помощью обратился молодой мужчина, который сообщил, что днем пошел за грибами в лес в районе 18 поселка, и, увлекшись сбором, потерял ориентир. До темноты молодой грибник не успел выйти к населенному пункту, к тому же попал в болотистую местность.

«Прибыв в район поиска, работники противопожарно-спасательной службы связались с 32-летним молодым человеком по телефону и, определив радиус поиска с помощью геолокации, начали прочесывать лес, подавая световые и звуковые сигналы. Примерно через полтора часа поисков мужчина сообщил спасателям, что слышит звуковой сигнал. Используя палки для прощупывания почвы и дополнительного упора, специалисты нашли и вывели горе-грибника из болотистой местности, доставив его в населенный пункт. В медицинской помощи он не нуждался», — заключил Максим Горин.

В Московской области создали Главное управление региональной безопасности для обеспечения общественной, экономической безопасности, укрепления законности и правопорядка, профилактики коррупции и иных правонарушений. Ведомство также занимается противодействием терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Подмосковья. Кроме того, оно контролирует вопросы погребения и похоронного дела.

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