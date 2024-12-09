Спасатели Подмосковья устранили последствия ДТП в Серебряных Прудах

Старший смены Сергей Головко рассказал, что в единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратились очевидцы аварии и сообщили о том, что легковушка Renault Sandero улетела в кювет с автомобильной дороги и перевернулась на крышу.

«Работники противопожарно-спасательной службы оперативно прибыли на место аварии и оценили обстановку. Специалисты помогли 60-летнему водителю выйти из поврежденной машины, а также оказали ему первую и психологическую помощь. Пострадавший от госпитализации отказался», — пояснил Сергей Головко.

Старший смены добавил, что сейчас владельцам транспортных средств нужно быть особенно внимательными и тщательно соблюдать правила дорожного движения, так как в условиях гололедицы и снега риск возникновения дорожно-транспортных происшествий значительно возрастает. Спасатели посоветовали водителям снизить скорость движения, увеличить дистанцию до впереди идущих автомобилей и быть готовыми к неожиданным маневрам других участников дорожного движения. Также стоит избегать резких торможений и ускорений, так как это может привести к потере управления. Особое внимание следует уделить состоянию шин и их соответствию сезону. Важно помнить, что даже опытные водители могут столкнуться с трудностями на зимних дорогах, поэтому осторожность и предусмотрительность — ключевые факторы в таких условиях.

В условиях существующих угроз на территории Московской области функционирует Главное управление региональной безопасности, которому поручена работа по реализации концепции противодействия терроризму и экстремизму. В Подмосковье удалось по-новому организовать ключевую составляющую антитеррора — обеспечение физической охраной потенциальных объектов террористических посягательств. Еще в регионе действует проект «Сделаем Подмосковье безопасным вместе». Благодаря ему жители могут обращаться на портал «Добродел» с предложениями о том, как сделать безопаснее то или иное место.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.