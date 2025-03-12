Спасатели Подмосковья помогли медикам попасть в квартиру больной пенсионерки

Во вторник, 11 марта, работники поисково-спасательного поста 334-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» оказали помощь медицинским сотрудникам, которым нужно было попасть в квартиру женщины с высоким артериальным давлением. Этот инцидент произошел в городском округе Ступино, сообщает пресс-служба управления.

Старший смены Евгений Минкевич рассказал, что от диспетчера единой службы экстренных вызовов «Система-112» поступило сообщение о том, что медикам требуется помощь. Выяснилось, что они приехали по вызову к больной 82-летней женщине, но хозяйка квартиры из-за состояния здоровья не может подойти к двери и открыть ее.

«Прибыв по указанному адресу, где уже находились сотрудники полиции и врачи скорой помощи, работники противопожарно-спасательной применили специальный инструмент и с его помощью открыли дверь и предоставили медикам доступ в жилище. После оказания медицинской помощи пенсионерка почувствовала себя хорошо и отказалась от госпитализации», — уточнил Евгений Минкевич.

В Московской области создали Главное управление региональной безопасности для обеспечения общественной, экономической безопасности, укрепления законности и правопорядка, профилактики коррупции и иных правонарушений. Ведомство также занимается противодействием терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Подмосковья. Кроме того, оно контролирует вопросы погребения и похоронного дела.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.