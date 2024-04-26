сегодня в 23:10

Спасатели обнаружили тело мужчины при разборе завалов дома в Токмаке

Спасатели, разбирающие завалы многоквартирного дома в Токмаке в Запорожской области после удара ВСУ, нашли тело мужчины, заявил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram .

«На данный момент это первый погибший в результате террористического удара киевских нацистов по жилому дому в Токмаке», — сказано в сообщении.

В настоящий момент специалисты продолжают разбор завалов.

Ранее Балицкий сообщал, что после обстрела ВСУ 25 апреля 11-этажного дома полностью были разрушены четыре квартиры. Ранения получили четыре человека.