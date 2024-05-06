Спасатели локализовали крупный пожар в Смоленске
Сотрудники МЧС локализовали пожар на кирпичном производстве в Смоленске
Фото - © Сотрудники МЧС локализовали пожар на кирпичном производстве в Смоленске/МЧС России
Сотрудники МЧС локализовали пожар на кирпичном производстве в Смоленске, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Спасатели локализовали пожар на кирпичном производстве в Смоленске площадью 2000 квадратных метров.
На месте ЧП усилена группировка до 67 специалистов и 23 единиц техники, тушение продолжается, уточнили в пресс-службе.
О пострадавших информации нет.