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Спасатели локализовали крупный пожар в Смоленске

Сотрудники МЧС локализовали пожар на кирпичном производстве в Смоленске
Происшествия
Сотрудники МЧС локализовали пожар на кирпичном производстве в Смоленске

Фото - © Сотрудники МЧС локализовали пожар на кирпичном производстве в Смоленске/МЧС России

Сотрудники МЧС локализовали пожар на кирпичном производстве в Смоленске, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Спасатели локализовали пожар на кирпичном производстве в Смоленске площадью 2000 квадратных метров.

На месте ЧП усилена группировка до 67 специалистов и 23 единиц техники, тушение продолжается, уточнили в пресс-службе.

О пострадавших информации нет.