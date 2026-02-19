Спасатели ликвидируют последствия массового ДТП на трассе М-4 «Дон» в Ступине

Спасатели находятся на месте массового ДТП на 81-82 километрах трассы М-4 «Дон» в Ступине. Там столкнулись семь легковушек и рейсовый автобус, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

С последствиями аварии борются работники ПСЧ-281 и поисково-спасательного поста ПСЧ-334. Также на месте работают сотрудники Госавтоинспекции и медики.

В процессе ликвидации последствий аварий применяется спецтехника, с помощью которой убирают пострадавшие авто с проезжей части. Сейчас на участке трассы уже восстановлено движение транспорта.

Автобус, который попал в аварию, ехал по маршруту Москва — Волгоград. В нем находилось 34 пассажира и 2 водителя. В результате ДТП пострадал один человек. У него травмы ног. Пострадавшего госпитализировали в Домодедовскую больницу.

Спасатели порекомендовали жителям региона во время непогоды по возможности не пользоваться личным транспортом.

Ранее сообщалось, что из-за снегопада в четверг на 85-м километре трассы М-4 «Дон» в Подмосковье произошло пять аварий с участием 12 машин. Образовалась 20-километровая пробка.

